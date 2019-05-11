شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على متحرش فتاة الخبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فاطمة آل دبيس (الرياض)

أطاحت شرطة الشرقية بالمتحرش بفتاة أثناء وجودها في سيارتها بالقرب من مجمع للمقاهي في الخبر، وذلك إنفاذا لتوجيهات النائب العام الشيخ سعود المعجب، الذي أمر بضبطه وإحضاره.

وكانت وحدة الرصد في النيابة العامة وقفت على مقطع مرئي متداول في منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية يظهر شخصا يتحرش بالفتاة، واعتبرت الجهة المختصة ما بدر من المتهم محلا للتجريم طبقا لنظام مكافحة التحرش، وأوصت باتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المتهم.

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وذكرت المصادر، أن الشاب حاول تغيير ملامحه عبر حلق ذقنه، مشيرة إلى أن تغيير الملامح لم يحل دون الوصول إليه والقبض عليه.

في غضون ذلك، كشفت مصادر "الخليج 365" انخفاض نسبة قضايا التحرش خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، إذ شهدت المحاكم السعودية ٥٧٩ قضية تحرش واردة خلال العام الحالي ١٤٤٠، فيما بلغ عدد قضايا التحرش خلال العام الماضي ٧٠٨ قضايا تحرش، وذلك في الفترة من محرم حتى رمضان ١٤٣٩.

ورجحت المصادر أن يكون سبب الانخفاض صرامة القانون الرادع، وانتشار الثقافة القانونية في الأوساط كافة، الأمر الذي حجّم مثل هذه الظواهر.