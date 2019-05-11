شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة وافدة لـ«النيابة» تمارس «التجميل» في منزلها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

أحالت سيدة مقيمة منزلها في الرياض إلى مركز تجميل سري دون ترخيص أو إذن من الجهات المعنية، ونجحت الجهات الرقابية في وزارة الصحة الأربعاء الماضي في الوصول إلى المنزل إثر بلاغ تلقته من امرأة متضررة من المركز وتمت إحالة ملفها إلى النيابة العامة.

وحذر استشاري التجميل الدكتور أحمد عبدالرحيم السيدات من إجراء التجميل في غير الجهات المأذونة والمصرحة لها، مشيرا إلى أن بعض السيدات يمتهن إجراء عمليات التجميل في المنازل بغرض التربح المادي، وتقع كثير من النسوة في الفخ لاعتبارات عديدة، منها المعرفة الشخصية وتواضع المقابل المالي أو كسب الزمن واختصار الوقت وعدم الانتظار في صوالين التجميل.

وخلص الدكتور عبدالرحيم إلى القول إن مخاطر صوالين التجميل غير المصرح لها تكمن في المواد مجهولة المصدر التي يتم شراؤها بأبخس الاسعار، ما يؤدي إلى مشاكل ومضاعفات ضارة على البشرة. والمأمول من السيدات التعامل مع صوالين التجميل المرخص لها التي تخضع للرقابة والاشتراطات الصحية كتعقيم الأجهزة ومكافحة العدوى.