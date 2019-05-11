«حرس الحدود» تُحبط تهريب طن حشيش.. وتقبض على 35 مهرباً

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جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة) ضبطت قوات حرس الحدود خلال شهر شعبان الماضي نحو 1363 كيلوغراما من الحشيش المخدر. وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر غنام القريني لـ«الخليج 365» أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت عن ضبط محاولات التهريب والقبض على المتورطين في التهريب وعددهم 35 شخصا؛ منهم 18 من الجنسية الإثيوبية، و11 من الجنسية اليمنية، و6 من الجنسية الصومالية. وبيّن القريني أنه تمت إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

ضبطت قوات حرس الحدود خلال شهر شعبان الماضي نحو 1363 كيلوغراما من الحشيش المخدر. وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر غنام القريني لـ«الخليج 365» أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت عن ضبط محاولات التهريب والقبض على المتورطين في التهريب وعددهم 35 شخصا؛ منهم 18 من الجنسية الإثيوبية، و11 من الجنسية اليمنية، و6 من الجنسية الصومالية. وبيّن القريني أنه تمت إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

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