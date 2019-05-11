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أمير الرياض يرعى حفل الأيتام

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

يرعى أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز حفل اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام 2019، الذي تنظمه الجمعية غدا (الأحد) بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال.

أوضح ذلك مدير عام الجمعية صالح بن عبدالله اليوسف، الذي بين أن أعضاء الجمعية العمومية سيطلعون خلال الحفل السنوي لعام 2019 على تقرير مصور عن الإنجازات خلال العام الماضي، كذلك سيتناول الحفل استعراض الحساب الختامي والأداء المالي للجمعية للعام الماضي، والموازنة التقديرية لعام 2019، وسيتم تكريم كبار الداعمين للجمعية خلال العام الماضي.

كما سيتخلل الحفل فيلم تعريفي عن الجمعية إضافة إلى مجموعة من الفقرات الأخرى.

ونوه اليوسف بالدعم الذي تتلقاه الجمعيات الخيرية من قبل الحكومة الرشيدة، وما يحظى به العمل الخيري والاجتماعي من دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير بن عبدالعزيز.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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