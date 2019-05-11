شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يرعى حفل الأيتام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

يرعى أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز حفل اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام 2019، الذي تنظمه الجمعية غدا (الأحد) بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال.

أوضح ذلك مدير عام الجمعية صالح بن عبدالله اليوسف، الذي بين أن أعضاء الجمعية العمومية سيطلعون خلال الحفل السنوي لعام 2019 على تقرير مصور عن الإنجازات خلال العام الماضي، كذلك سيتناول الحفل استعراض الحساب الختامي والأداء المالي للجمعية للعام الماضي، والموازنة التقديرية لعام 2019، وسيتم تكريم كبار الداعمين للجمعية خلال العام الماضي.

كما سيتخلل الحفل فيلم تعريفي عن الجمعية إضافة إلى مجموعة من الفقرات الأخرى.

ونوه اليوسف بالدعم الذي تتلقاه الجمعيات الخيرية من قبل الحكومة الرشيدة، وما يحظى به العمل الخيري والاجتماعي من دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.