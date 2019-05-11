شكرا لقرائتكم خبر عن جازان: تفتيش منافذ بيع التبغ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

زادت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة جازان من جولاتها التفتيشية والرقابية في شهر رمضان المبارك على منافذ بيع مشتقات التبغ والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة؛ من أجل تطبيق نظام مكافحة التبغ ونشر الثقافة بنظام المكافحة، وتفعيلاً لدور اللجنة في نشر الوعي لدى العاملين وآلية اتخاذ الإجراءات النظامية في حال وجود أي ملاحظة، وتطبيق العقوبات.

وقامت اللجنة، بعدة جولات في مدينة جازان، ومحافظة أبوعريش، وعدد من المجمعات والمراكز الطبية الخاصة؛ للوقوف والتأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ والتعريف بالأنظمة المتعلقة باللجنة، ولم تسجل أي مخالفة أو ملاحظة بحق تلك المنشآت.

وشرعت اللجنة الوطنية منذ اليوم الأول للشهر الفضيل، في برنامج لمكافحة التدخين من خلال تنظيم عدد من اللقاءات التوعوية عن أضرار التدخين بمراكز الرعاية الصحية الأولية وأندية الحي للتوعية بخطورة هذه الآفة وطرق العلاج الحديثة وشرح نظام مكافحة التدخين.