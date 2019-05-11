الخدمة المدنية 57 وظيفة شاغرة للخريجين والخريجات على جدارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تعلن وزارة الخدمة المدنية طرحها 57 وظيفة شاغرة للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة وعلى الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف «جدارة» على موقع الوزارة، مبينة أن فترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة من 7 - 13 رمضان الجاري.
وأشارت إلى أن أولوية الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوية، مشترطةً توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وتوافر اختبار القدرة المعرفية للجامعيين (رجال) للمتقدمين لوظائف المرتبة السادسة والسابعة.
وأوضحت الوزارة أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، مع الأخذ في الحسبان أن الدعوة ستوجه على كل وظيفة للمتقدمين الأعلى نقاطًا، فيما ستجري عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، مؤكدةً في إعلانها أن الترشيح النهائي سيكون بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).
1- الدخول على نظام التوظيف «جدارة»،
2- التأكد من صحة البيانات
3- تقديم اعتراض في حال اختلاف البيانات
4- التقديم على الإعلانات الوظيفية
5- تحديد الرغبات الوظيفية
6- حفظ الطلب
الفئات المستهدفة :
- خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها
- خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس)
- خريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية
- خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة الماجستير).
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