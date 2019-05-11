محمد بن مسعود - الدمام - ارتوت إثرها المزارع شهدت محافظة تنومة شمال منطقة عسير عصر أمس هطول أمطار غزيرة، أدت إلى تحويل جبال منعا بالمحافظة إلى شلالات مائية. وجرت إثر تلك الأمطار الأودية والشعاب، وارتوت بها المزارع. ووثَّق الإعلامي حسن الشهري تلك المشاهد عبر عدد من مقاطع الفيديو والصور التي وثقت تلك المناظر الطبيعية الساحرة. شاهد.. الأمطار تحوِّل جبال منعا بتنومة إلى شلالات مائية محمد طيران الخليج 365 2019-05-11 شهدت محافظة تنومة شمال منطقة عسير عصر أمس هطول أمطار غزيرة، أدت إلى تحويل جبال منعا بالمحافظة إلى شلالات مائية. Advertisements وجرت إثر تلك الأمطار الأودية والشعاب، وارتوت بها المزارع. ووثَّق الإعلامي حسن الشهري تلك المشاهد عبر عدد من مقاطع الفيديو والصور التي وثقت تلك المناظر الطبيعية الساحرة. 11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440 02:00 AM اخر تعديل 11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440 02:13 AM ارتوت إثرها المزارع ارتوت إثرها المزارع شهدت محافظة تنومة شمال منطقة عسير عصر أمس هطول أمطار غزيرة، أدت إلى تحويل جبال منعا بالمحافظة إلى شلالات مائية. وجرت إثر تلك الأمطار الأودية والشعاب، وارتوت بها المزارع. ووثَّق الإعلامي حسن الشهري تلك المشاهد عبر عدد من مقاطع الفيديو والصور التي وثقت تلك المناظر الطبيعية الساحرة. ، شاهد.. الأمطار تحوِّل جبال منعا بتنومة إلى شلالات مائية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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