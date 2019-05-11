، المسجد الحرام.. متطوعو الهلال الأحمر يباشرون 120 حالة منذ بداية رمضان ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
باشر فريق التطوع التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي، منذ دخول شهر رمضان المبارك وحتى أمس الجمعة 120 حالة؛ داخل الحرم المكي الشريف.
أوضح ذلك لـ"الخليج 365" مدير التطوع بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة صقر السلمي، مشيراً إلى أن الحالات التي تم مباشرتها من قِبل فريق التطوع كانت حالات مزمنة مرضية، عبارة عن ارتفاع وانخفاض في سكر الدم، وكذلك ارتفاع في الضغط، مستبعداً أن تكون هناك حالات معدية بين صفوف الزوار والمعتمرين.
وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي خصصت 20 نقطة إسعافية داخل الحرم المكي الشريف وساحاته مزوّدة بأكثر من 23 فرقة إسعافية تعمل على مدار الساعة.
وتتمركز الفرق في 20 نقطة تغطي مناطق الحرم كافة خلال الـ 20 يوماً الأولى من الشهر، كما سيتم رفع عدد النقاط إلى أكثر من 30 نقطة إسعافية للتمركز خلال العشر الأواخر.
المسجد الحرام.. متطوعو الهلال الأحمر يباشرون 120 حالة منذ بداية رمضانعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-11
باشر فريق التطوع التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي، منذ دخول شهر رمضان المبارك وحتى أمس الجمعة 120 حالة؛ داخل الحرم المكي الشريف.
أوضح ذلك لـ"الخليج 365" مدير التطوع بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة صقر السلمي، مشيراً إلى أن الحالات التي تم مباشرتها من قِبل فريق التطوع كانت حالات مزمنة مرضية، عبارة عن ارتفاع وانخفاض في سكر الدم، وكذلك ارتفاع في الضغط، مستبعداً أن تكون هناك حالات معدية بين صفوف الزوار والمعتمرين.
وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي خصصت 20 نقطة إسعافية داخل الحرم المكي الشريف وساحاته مزوّدة بأكثر من 23 فرقة إسعافية تعمل على مدار الساعة.
وتتمركز الفرق في 20 نقطة تغطي مناطق الحرم كافة خلال الـ 20 يوماً الأولى من الشهر، كما سيتم رفع عدد النقاط إلى أكثر من 30 نقطة إسعافية للتمركز خلال العشر الأواخر.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
01:55 AM
أغلبها ارتفاع أو انخفاض في سكر الدم والضغط
باشر فريق التطوع التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي، منذ دخول شهر رمضان المبارك وحتى أمس الجمعة 120 حالة؛ داخل الحرم المكي الشريف.
أوضح ذلك لـ"الخليج 365" مدير التطوع بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة صقر السلمي، مشيراً إلى أن الحالات التي تم مباشرتها من قِبل فريق التطوع كانت حالات مزمنة مرضية، عبارة عن ارتفاع وانخفاض في سكر الدم، وكذلك ارتفاع في الضغط، مستبعداً أن تكون هناك حالات معدية بين صفوف الزوار والمعتمرين.
وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي خصصت 20 نقطة إسعافية داخل الحرم المكي الشريف وساحاته مزوّدة بأكثر من 23 فرقة إسعافية تعمل على مدار الساعة.
وتتمركز الفرق في 20 نقطة تغطي مناطق الحرم كافة خلال الـ 20 يوماً الأولى من الشهر، كما سيتم رفع عدد النقاط إلى أكثر من 30 نقطة إسعافية للتمركز خلال العشر الأواخر.
، المسجد الحرام.. متطوعو الهلال الأحمر يباشرون 120 حالة منذ بداية رمضان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر المسجد الحرام.. متطوعو الهلال الأحمر يباشرون 120 حالة منذ بداية رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.