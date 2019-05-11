، المسجد الحرام.. متطوعو الهلال الأحمر يباشرون 120 حالة منذ بداية رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - أغلبها ارتفاع أو انخفاض في سكر الدم والضغط

باشر فريق التطوع التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي، منذ دخول شهر رمضان المبارك وحتى أمس الجمعة 120 حالة؛ داخل الحرم المكي الشريف.

أوضح ذلك لـ"الخليج 365" مدير التطوع بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة صقر السلمي، مشيراً إلى أن الحالات التي تم مباشرتها من قِبل فريق التطوع كانت حالات مزمنة مرضية، عبارة عن ارتفاع وانخفاض في سكر الدم، وكذلك ارتفاع في الضغط، مستبعداً أن تكون هناك حالات معدية بين صفوف الزوار والمعتمرين.

وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي خصصت 20 نقطة إسعافية داخل الحرم المكي الشريف وساحاته مزوّدة بأكثر من 23 فرقة إسعافية تعمل على مدار الساعة.

وتتمركز الفرق في 20 نقطة تغطي مناطق الحرم كافة خلال الـ 20 يوماً الأولى من الشهر، كما سيتم رفع عدد النقاط إلى أكثر من 30 نقطة إسعافية للتمركز خلال العشر الأواخر.