، فارق النقطة يشعل صراع الصدارة.. ومواجهات حاسمة للهبوط ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين

تتواصل المنافسة بين النصر والهلال على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم عندما يلتقيان خارج أرضهما مع الحزم والاتفاق على التوالي ضمن الجولة 29 "قبل الأخيرة".

ويتصدر النصر الفرق برصيد 64 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال، لذا قد يحسم لقب الدوري غداً وقبل جولة واحدة من ختام المسابقة في حال فوز النصر وخسارة الهلال أو تعادله.

ويستضيف الحزم صاحب المركز الثاني عشر "30 نقطة" على ملعبه في محافظة الرس نظيره النصر، ساعياً لتحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن الهبوط الذي دخل دائرته أكثر من 3 فرق تسعى لتجنب مرافقة أحد الذي هبط رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى، فيما يأمل النصر تحقيق الفوز والاقتراب بشكل كبير من لقب المسابقة.

وفِي الدمام وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد يحل الهلال "ثاني الترتيب "برصيد 63 نقطة ضيفاً على الاتفاق "العاشر "برصيد 33 نقطة، في لقاء يدخله الضيوف لتحقيق الفوز فقط إذا ما أرادوا المنافسة على اللقب وتأجيل الحسم حتى الجولة الأخيرة، فيما يسعى الاتفاق لتأمين موقعه في سلم الترتيب بعيداً عن المركز الذي سيدخله في منافسات ملحق الصعود والهبوط.

ويلتقي غداً فريقا الشباب والتعاون في الرياض ضمن الجولة 29 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويحتل الشباب المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ويسعى للفوز وتأمين مركزه للتأهل إلى دوري أبطال آسيا للموسم المقبل، وفي المقابل يدخل التعاون اللقاء بفارق نقطة عن الشباب محتلاً المركز الرابع، وبمعنويات عالية بعد تحقيقه لكأس خادم الحرمين الشريفين الأسبوع الماضي وحجزه بطاقة مباشرة للمسابقة القارية.

ويسعى الأهلي صاحب المركز الخامس برصيد 49 نقطة إلى تحقيق الفوز للتمسك بالأمل للمنافسة على المقعد الآسيوي عندما يلتقي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية نظيره الفيصلي "السادس "برصيد 43 نقطة الذي ضمن البقاء في الدوري.

ويسعى فريق الاتحاد لتأكيد بقائه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، عندما يستضيف الفتح غداً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة 29 للمسابقة.

ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، وفوزه غداً سيعني ضمان بقائه بشكل كبير في المسابقة، فيما يدخل الفتح اللقاء برصيد 35 نقطة في المركز الثامن وقد ضمن البقاء في المسابقة للموسم المقبل.

ويخوض الباطن مواجهة مصيرية على ملعبه بحفر الباطن أمام أحد، ساعياً لتحقيق الفوز فقط وانتظار نتائج المباريات المتبقية.

ويحتل الباطن المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، ويحتاج للفوز غداً وفي مباراته المقبلة في الجولة الأخيرة بشرط خسارة القادسية والفيحاء والحزم في الجولتين، ليضمن رسمياً بقاءه في الدوري، أو خوض الملحق على أقل تقدير، وفِي المقابل يدخل أحد اللقاء وهو في المركز السادس عشر والأخير برصيد 15 نقطة بعد أن ضمن رسمياً هبوطه، وبالتالي سيخوض اللقاء للتاريخ فقط.

يسعى فريقا الفيحاء والقادسية لتحقيق الفوز والبعد عن مراكز الهبوط عندما يواجهان الرائد والوحدة غداً ضمن الجولة 29 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويحل الفيحاء "الثالث عشر "برصيد 28 نقطة ضيفاً على الرائد "التاسع "برصيد 34 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وفِي المقابل يحتل القادسية المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة، وهو الأقرب إلى جانب الباطن لمرافقة أحد إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، لذا سيدخل مواجهته التي ستقام غداً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة أمام الوحدة "السابع "برصيد 39 نقطة، بشعار الفوز فقط لتعزيز حظوظه في البقاء أو لعب الملحق، فيما يأمل الوحدة تحسين مركزه بالنقاط الثلاث.