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تشهد بعض أجزاء من سراة عبيدة بعسير، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد لليوم الخامس على التوالي، حيث حولت طرقات ومتنزهات غرب وشمال غرب سراة عسير إلى بساط أبيض.
وتفصيلاً، دفعت تلك الحالة الجوية التي شهدتها بعض مرتفعات عسير بالسكان وزوار المنطقة إلى الخروج للاستمتاع بتلك الأجواء الخلابة.
ووثق المصور الفوتوغرافي المهندس فائع الألمعي مشهد البرد عصر أمس، بشعب آل حارث غرب أبها الذي كسا المكان بالبياض، فيما تنذر تلك الحالة التي تشهدها المنطقة بموسم سياحي مختلف.
لليوم الخامس.. الثلوج تغطي "سراة عسير" منذرة بموسم سياحي مختلفمحمد طيران الخليج 365 2019-05-11
تشهد بعض أجزاء من سراة عبيدة بعسير، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد لليوم الخامس على التوالي، حيث حولت طرقات ومتنزهات غرب وشمال غرب سراة عسير إلى بساط أبيض.
وتفصيلاً، دفعت تلك الحالة الجوية التي شهدتها بعض مرتفعات عسير بالسكان وزوار المنطقة إلى الخروج للاستمتاع بتلك الأجواء الخلابة.
ووثق المصور الفوتوغرافي المهندس فائع الألمعي مشهد البرد عصر أمس، بشعب آل حارث غرب أبها الذي كسا المكان بالبياض، فيما تنذر تلك الحالة التي تشهدها المنطقة بموسم سياحي مختلف.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
01:52 AM
حوّلت طرقات ومتنزهات غرب وشمال المحافظة إلى بساط أبيض
تشهد بعض أجزاء من سراة عبيدة بعسير، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد لليوم الخامس على التوالي، حيث حولت طرقات ومتنزهات غرب وشمال غرب سراة عسير إلى بساط أبيض.
وتفصيلاً، دفعت تلك الحالة الجوية التي شهدتها بعض مرتفعات عسير بالسكان وزوار المنطقة إلى الخروج للاستمتاع بتلك الأجواء الخلابة.
ووثق المصور الفوتوغرافي المهندس فائع الألمعي مشهد البرد عصر أمس، بشعب آل حارث غرب أبها الذي كسا المكان بالبياض، فيما تنذر تلك الحالة التي تشهدها المنطقة بموسم سياحي مختلف.
، لليوم الخامس.. الثلوج تغطي "سراة عسير" منذرة بموسم سياحي مختلف ،
المصدر : الخليج 365
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