، تأكيدًا لما نشرته "الخليج 365".. "شرطة الشرقية" تعلن تفاصيل الإطاحة بالمتحرش بفتاة الخُبر ،

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تأكيدًا لما نشرته "الخليج 365"، أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على الشاب المتحرش بفتاة الخُبر أثناء وجودها بمركبتها.
وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداوَل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه شخص وهو يقوم بتصرفات غير لائقة تجاه امرأة تقود مركبتها بالقرب من أحد المجمعات التجارية بمحافظة الخُبر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر؛ وتم القبض عليه، وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بحزم بحق كل من يخالفها. والله ولي التوفيق.
تأكيدًا لما نشرته "الخليج 365".. "شرطة الشرقية" تعلن تفاصيل الإطاحة بالمتحرش بفتاة الخُبرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-11
تأكيدًا لما نشرته "الخليج 365"، أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على الشاب المتحرش بفتاة الخُبر أثناء وجودها بمركبتها.
وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداوَل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه شخص وهو يقوم بتصرفات غير لائقة تجاه امرأة تقود مركبتها بالقرب من أحد المجمعات التجارية بمحافظة الخُبر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر؛ وتم القبض عليه، وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بحزم بحق كل من يخالفها. والله ولي التوفيق.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
01:45 AM
قالت إنه مواطن ثلاثيني.. وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه
تأكيدًا لما نشرته "الخليج 365"، أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على الشاب المتحرش بفتاة الخُبر أثناء وجودها بمركبتها.
وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداوَل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه شخص وهو يقوم بتصرفات غير لائقة تجاه امرأة تقود مركبتها بالقرب من أحد المجمعات التجارية بمحافظة الخُبر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر؛ وتم القبض عليه، وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بحزم بحق كل من يخالفها. والله ولي التوفيق.
، تأكيدًا لما نشرته "الخليج 365".. "شرطة الشرقية" تعلن تفاصيل الإطاحة بالمتحرش بفتاة الخُبر ،
المصدر : الخليج 365
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