، وفاة 3 أشخاص بسبب الجمال السائبة في طريق مركز "تلعه نزا" بينبع ،

تسببت الجمال السائبة على طريق مركز تلعة نزا، التابعة لمحافظة ينبع بمصرع شاب ووالدته إضافة لمصرع شاب كان في سيارة أخرى، في حلقة جديدة من مسلسل سقوط الأبرياء نتيجة تلك الجمال السائبة، في ظل اللا مبالاة من أصحابها الذين يتركونها تهيم على الطرقات المؤصلة إلى محافظة ينبع.
وبحسب المعلومات، فإن الحادث المروع وقع في طريق تلعة نزا قبل أمس الأول الساعة العاشرة ليلاً، وقد باشرت الجهات المعنية الحادثة، التي نتج عنها وفاة شاب مع والدته وشاب كان في سيارة أخرى.
وتساءل بعض مرتادي هذه الطرق عن غياب دور الجهات المختصة وعن معاقبة أصحاب الإبل السائبة الذين استهتروا بالأبرياء، مطالبين الجهات المختصة بالتحرك العاجل لحفظ حياتهم من هذه الإبل السائبة، والتي تشكل خطراً كبيراً على مرتادي الطرق المؤصلة إلى المحافظة.
وقال بعض من مرتادي هذه الطرق أن حوادث الإبل السائبة مازالت تتكرر، وقد تسببت في إزهاق العديد من أرواح الأبرياء، حيث تشهد الطرق المؤدية إلى المحافظة وجود عدد من الإبل السائبة على جنبات ووسط الطريق بشكل مستمر خصوصاً في الليل، مشكّلة خطراً يهدد حياة العابرين بالموت بدون تدخل من الجهات المختصة لوضع حد لهذه المخالفات الجسيمة.
وطالبوا الجهات المختصة بوضع عقوبة صارمة وتطبيق النظام بحق أصحاب الإبل السائبة ومنع اقتراب الإبل من هذه الطرق لما تشكله من خطر على الأرواح.
وفاة 3 أشخاص بسبب الجمال السائبة في طريق مركز "تلعه نزا" بينبعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-11
تسببت الجمال السائبة على طريق مركز تلعة نزا، التابعة لمحافظة ينبع بمصرع شاب ووالدته إضافة لمصرع شاب كان في سيارة أخرى، في حلقة جديدة من مسلسل سقوط الأبرياء نتيجة تلك الجمال السائبة، في ظل اللا مبالاة من أصحابها الذين يتركونها تهيم على الطرقات المؤصلة إلى محافظة ينبع.
وبحسب المعلومات، فإن الحادث المروع وقع في طريق تلعة نزا قبل أمس الأول الساعة العاشرة ليلاً، وقد باشرت الجهات المعنية الحادثة، التي نتج عنها وفاة شاب مع والدته وشاب كان في سيارة أخرى.
وتساءل بعض مرتادي هذه الطرق عن غياب دور الجهات المختصة وعن معاقبة أصحاب الإبل السائبة الذين استهتروا بالأبرياء، مطالبين الجهات المختصة بالتحرك العاجل لحفظ حياتهم من هذه الإبل السائبة، والتي تشكل خطراً كبيراً على مرتادي الطرق المؤصلة إلى المحافظة.
وقال بعض من مرتادي هذه الطرق أن حوادث الإبل السائبة مازالت تتكرر، وقد تسببت في إزهاق العديد من أرواح الأبرياء، حيث تشهد الطرق المؤدية إلى المحافظة وجود عدد من الإبل السائبة على جنبات ووسط الطريق بشكل مستمر خصوصاً في الليل، مشكّلة خطراً يهدد حياة العابرين بالموت بدون تدخل من الجهات المختصة لوضع حد لهذه المخالفات الجسيمة.
وطالبوا الجهات المختصة بوضع عقوبة صارمة وتطبيق النظام بحق أصحاب الإبل السائبة ومنع اقتراب الإبل من هذه الطرق لما تشكله من خطر على الأرواح.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
01:28 AM
بينهم شاب ووالدته.. والأهالي يشتكون غياب دور الجهات المختصة
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تسببت الجمال السائبة على طريق مركز تلعة نزا، التابعة لمحافظة ينبع بمصرع شاب ووالدته إضافة لمصرع شاب كان في سيارة أخرى، في حلقة جديدة من مسلسل سقوط الأبرياء نتيجة تلك الجمال السائبة، في ظل اللا مبالاة من أصحابها الذين يتركونها تهيم على الطرقات المؤصلة إلى محافظة ينبع.
وبحسب المعلومات، فإن الحادث المروع وقع في طريق تلعة نزا قبل أمس الأول الساعة العاشرة ليلاً، وقد باشرت الجهات المعنية الحادثة، التي نتج عنها وفاة شاب مع والدته وشاب كان في سيارة أخرى.
وتساءل بعض مرتادي هذه الطرق عن غياب دور الجهات المختصة وعن معاقبة أصحاب الإبل السائبة الذين استهتروا بالأبرياء، مطالبين الجهات المختصة بالتحرك العاجل لحفظ حياتهم من هذه الإبل السائبة، والتي تشكل خطراً كبيراً على مرتادي الطرق المؤصلة إلى المحافظة.
وقال بعض من مرتادي هذه الطرق أن حوادث الإبل السائبة مازالت تتكرر، وقد تسببت في إزهاق العديد من أرواح الأبرياء، حيث تشهد الطرق المؤدية إلى المحافظة وجود عدد من الإبل السائبة على جنبات ووسط الطريق بشكل مستمر خصوصاً في الليل، مشكّلة خطراً يهدد حياة العابرين بالموت بدون تدخل من الجهات المختصة لوضع حد لهذه المخالفات الجسيمة.
وطالبوا الجهات المختصة بوضع عقوبة صارمة وتطبيق النظام بحق أصحاب الإبل السائبة ومنع اقتراب الإبل من هذه الطرق لما تشكله من خطر على الأرواح.
، وفاة 3 أشخاص بسبب الجمال السائبة في طريق مركز "تلعه نزا" بينبع ،
المصدر : الخليج 365
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