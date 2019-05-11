، أمطار غزيرة تحوّل جادة محايل إلى بحيرة مياه ومخاوف من الصعق الكهربائي ،

محمد بن مسعود - الدمام - "آل مصمع": تسببت في سقوط سارية العلم بجبل المقيصرة ولم يصب أحد بأذى

حولت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة محايل، أمس الجمعة، جادة محايل، إلى بحيرة كبيرة مهددة أرواح مرتاديها في ظل التخوف من حدوث حالات صعق كهربائي فضلاً عما يمكن أن يلحق بالمنشأة من تلفيات وأضرار بسبب عدم التصرف الجيد.

وتفصيلاً، كانت جادة محايل قد كلفت مليوناً وثمانمائة ألف ريال واحتضنت فعاليات صدر الكرامة التي رعاها أمير منطقة عسير، وتسببت الأمطار أيضاً في وقوع سارية العلم بجبل المقيصرة التي يبلغ طولها 50 متراً.

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مساء أمس الجمعة والتي صاحبها رياح سطحية عالية السرعة تسببت في سقوط سقالات وانحناء سارية العلم بجبل المقيصرة والذي الخليج 365 إنزال العلم منه لأعمال صيانة به ولم يصب أحد بأذى ولله الحمد وجرى إغلاق المنطقة المحيطة بالسارية وفصل التيار الكهربائي عنها مؤكداً أنه سيتم العمل على إكمال أعمال الصيانة واستبدال التالف.