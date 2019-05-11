شاهد: خادم الحرمين يوجه بصرف 1.8 مليار ريال معونة رمضانية لمستفيدي الضمان

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على صرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضانية لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي. وتقدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، قائلًا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة بصرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، داعيًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته”.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أودعت في 8 مايو الجاري، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر رمضان في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية. وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك؛ أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت 2028604351 ريالًا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1395056402 ريال، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192221988 ريالًا، فيما تم صرف 101867461 ريالًا لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 339468500 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.