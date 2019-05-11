“الهند” تحتجز سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة وتمنعه من العودة إلى المملكة.. والقنصلية تتدخل وتكشف...

تجاوبت القنصلية السعودية في مومباي، مع مواطن سعودي يدعى “شداد السبيعي”، من ذوي الاحتياجات الخاصة، احتجز في الهند ومنع من العودة إلى السعودية، بسبب تجاوزه مدة التأشيرة المسموحة له. وقالت القنصلية على حسابها الرسمي في تويتر: “بفضل الله تم إنهاء إجراءات سفر المواطن، شداد ناصر السبيعي، وقد غادر اليوم إلى مدينة جدة”.

وأضافت: “نود التأكيد على المواطنين الكرام الراغبين بزيارة الهند بوجوب الاطلاع على الإرشادات والتنبيهات الموجودة على موقع القنصلية، حتى لا يعرضون أنفسهم وأسرهم إلى إجراءات أمنية قد تعيق سفرهم”. وكان السبيعي قد قال في فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، إنه سافر للهند بتأشيرة كان المفترض مدتها 90 يوماً، لكنه تفاجأ بأن المدة 30 يوماً فقط. وبين أنه أقام في الهند ثلاثة شهور، وعند رغبته العودة إلى المملكة، رفضت السلطات الهندية مغادرته بسبب وجود غرامة مالية لا يستطيع دفعها.