شاهد: “سكني” يُسلم أكثر من 2000 قطعة أرض مجانية للمستفيدين خلال الشهر الماضي

واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تسليم الأراضي السكنية المجانية المخصصة للمستفيدين من البرنامج في الدفعات الشهرية الماضية، حيث سُلمت خلال شهر أبريل الماضي 2057 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة. وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم أن التوزيع تضمن 449 قطعة أرض مجانية للمستحقين في منطقة نجران، و334 قطعة في مكة المكرمة، و177 قطعة في المدينة المنورة، و174 في منطقة الرياض و159 قطعة في المنطقة الشرقية و153 في الحدود الشمالية، و134 في حائل، ومثلها في جازان. كما سلمت وزارة الإسكان 126 أرضاً سكنية في منطقة عسير، و121 أرضاً في الباحة، و62 في منطقة القصيم و29 قطعة في الجوف، و5 أراضٍ في منطقة تبوك. وأكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم حرص الوزارة على تنويع الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين بما يتناسب مع رغباتهم، لافتاً إلى أن عمليات التسليم للأراضي مستمرة بشكل شهري في جميع مدن ومناطق المملكة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تسليم الأراضي المجانية في مختلف المحافظات بمساحة تتراوح ما بين 450 إلى 527م2 للقطعة الواحدة، وأن برنامج “سكني” أعلن مطلع العام الجاري عن تخصيصه 50 ألف قطعة أرض مجانية، ليتجاوز إجمالي عدد الأراضي المخصصة للمواطنين منذ انطلاق البرنامج 207 آلاف قطعة أرض مجانية تشمل جميع المناطق واستفادت منها مختلف الفئات، وذلك وفقاً لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني، وتتواصل عمليات التسليم في مختلف مدن ومحافظات المملكة. وأضاف أن خيار الحصول على أرض مجانية هو أحد الخيارات التي يقدمها “سكني” لمستفيديه، والخيارات الأخرى تلبي رغبات جميع المواطنين المسجلين في برامج الدعم السكني، والتي تشمل أيضاً الحصول على فيلا جاهزة أو وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الوزارة بشراكة القطاع الخاص.

كما تشمل الخيارات الحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو للبناء الذاتي لمن يملكون أراضي، وتحويل التمويل القائم إلى مدعوم للمستفيدين الذين تملكوا خلال فترة انتظارهم. يذكر أن البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.