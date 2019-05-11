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السفارة في اليابان تؤكد سلامة السعوديين بعد زلزال ميازاكي

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أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليابان، سلامة جميع المواطنين السعوديين من آثار الزلزال الذي ضرب ميازاكي.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الجمعة): «تتابع السفارة آثار الزلزال في ميازاكي، وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين». وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، والتواصل في حال حدوث أي طارئ مع قسم شؤون السعوديين بالسفارة عبر الأرقام التالية (09055833862 – 0335895242) متمنية السلامة للجميع.

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