شرطة الشرقية تطيح بالمتحرش بفتاة الخبر.. حاول تغيير ملامح وجهه دون جدوى

أطاحت شرطة المنطقة الشرقية بالمتحرش بفتاة الخبر أثناء وجودها بمركبتها، بعد ساعات من توجيه النائب العام.

وقالت شرطة الشرقية إنها تمكنت من القبض على المتهم، بعد أن حاول تغيير ملامح وجهه بحلق ذقنه.

وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب، وجه اليوم الجمعة، بسرعة إلقاء القبض على «متحرش بفتاة» أثناء وجودها بسيارتها.

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وأوضحت المعلومات أن هذه الخطوة جاءت بعد أن رصدت «وحدة الرصد» في النيابة العامة مقطع الفيديو المتداول.

وظهر في المقطع المتداول، شخص يتحرش بفتاة أثناء وجودها بسيارتها، قبل صدور قرار من النائب العام بضبط المتحرش.

جاء ذلك بعد التثبت من المقطع، طبقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه وفق النظام.

وجددت النيابة العامة تأكيد أنها ستقوم بواجبها بحزم تجاه كل من يخالف الأنظمة المعاقب عليها جزائيًّا، بما يحمي المجتمع من السلوك المخالِف للآداب العامة.