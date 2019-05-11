ووري جثمانهما في مقبرة القريات
قدم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، العزاء والمواساة في وفاة مدير الهلال الأحمر بالمنطقة ووالده.
وأوضحت إمارة تبوك –عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- أن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، آسى اليوم، حسن غالب البلوي، في وفاة والده وشقيقه مدير فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك حسين غالب البلوي.
وتوفي مدير الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، بعد تعرضه لحادث سير، أثناء توجهه لتشييع والده الذي توفي في وقت سابق.
وتم دفن جثماني مدير الهلال الأحمر بتبوك ووالده، في مقبرة القريات، بعد الصلاة عليهما في جامع الملك فهد.
وتعرض حسين غالب البلوي لحادث سير على طريق المعظم بالقرب من مدينة تبوك مساء أمس الخميس، أثناء توجهه للمشاركة في تشييع والده الذي توفي بمحافظة القريات.
وكان البلوي قد تلقى خبر وفاة والده في محافظة القريات، فقرر الذهاب وحضور صلاة الجنازة والمشاركة في تشييع الجثمان، لكنه تعرض لحادث مروري مروع توفي إثره.
وكانت فرق الإسعاف التابعة لهلال بتبوك قد باشرت الحادث، وسط أجواء أليمة بعد معرفتهم أن البلوي (الذين يعملون تحت إدارته) قد فارق الحياة.
و«البلوي» -رحمه الله- كان معروفًا باجتهاده وحرصه على العمل، والجهود الإغاثية خارج المملكة، ويواجه أصعب الظروف بـ«ابتسامته المعهودة»، على حد وصف المقربين منه.
كانت هذه تفاصيل خبر توفي أثناء ذهابه لتشييع والده.. أمير تبوك يعزي أسرة البلوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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