بالصور.. أعمال النظافة بالرياض تغطّي 80 ألف شارع

تبذل فرق النظافة بأمانة منطقة الرياض جهودًا يومية، لجمع وإزالة النفايات الناتجة من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والاستراحات والشوارع والميادين، بمتوسط رفع يومي يبلغ ٩،٨٦٠ طنّ من النفايات، وفق برنامج زمني محدد يغطي كامل أرجاء المدينة لخدمة ٧ ملايين ساكن وقرابة المليون وحدة سكنية.

وأوضحت أمانة الرياض، في إحصائية لحجم النفايات الصلبة بمدينة الرياض -خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان الحالي- أن أعمال النظافة اليومية التي تنفذها الأمانة تغطي مسارات ٨٠ ألف شارع لجمع النفايات، كما تقوم بتفريغ ٢٠٠ ألف حاوية نفايات يوميًّا، وتنفذ أعمال الالتقاط وكنس باستخدام 1،925 آلة ومعدة مخصصة لنقل وضغط وتفريغ النفايات.

وأضافت أن إجمال عدد العمالة التي تتولى تنفيذ أعمال النظافة بمدينة الرياض يبلغ ١٠،٨٣٣ عامل، منهم ٥٦٩٦ لأعمال التقاط النفايات المبعثرة والكنس اليدوي، والتي يقدر حجمها اليومي بـ٤٥٩ طنًّا.

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وأضافت أمانة الرياض، أن حجم النفايات ارتفع بزيادة قدرها ٣٨٤٣ طنًّا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمال الأيام الثلاثة في العام الحالي ٣٧،٣٢٧ طنًّا مقابل ٣٣،٤٨٤ طنًّا في العام السابق لنفس الفترة.

وأشارت أمانة المنطقة، إلى أن تعاون السكان يعدّ أحد أبرز عوامل نجاح خططها اليومية للحفاظ على نظافة المدينة، مثمّنة تخلصهم من النفايات في الأماكن المخصصة لها وإخراجها ما بين الساعة ٧.٣٠ مساء و٩.٣٠ مساء، ليتم رفعها في الوقت المناسب.

ورحّبت أمانة منطقة الرياض باستقبال مقترحات السكان واستفساراتهم عبر الرقم الإلكتروني الموحد: