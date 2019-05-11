تشمل ألف ريال للعائل و٥٠٠ لكل تابع..
تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صرف معونة رمضان التي وجَّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال أيام.
وقالت مصادر لـ«عاجل»، إن الوزارة سوف تبدأ في إعداد عملية الصرف بواقع مبلغ ألف ريال للعائل و٥٠٠ ريال لكل تابع من أفراد الأسرة بدءًا من الأحد المقبل.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، تقدّم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، على موافقته الكريمة على صرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي؛ داعيًا الله -عز وجل- أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ«عاجل»: بدء صرف معونة رمضان خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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