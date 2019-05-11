سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس غد السبت- أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة الجوية الممطرة تشمل مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ومنطقة الرياض وأجزاء من منطقة القصيم.

كما توقعت هيئة الأرصاد أن يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد مدى الرؤية الأفقية، على منطقة نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أما الخليج العربي فرياحه السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وكان خبير الأرصاد حسن كراني أشار عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، في وقت سابق، إلى استمرار فرصة هطول الأمطار على العاصمة الرياض عبر أجواء الدوادمي، والبجادية، وعفيف، وعلى شمال العاصمة وأجزاء من شمال غربها، وكذلك وسط وشرق الشمال، والكويت، والشرقية، مصحوبة بزخات بردية، ورياح هابطة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام للرؤية.

ووجه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا إلى منطقة الرياض باستمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بشبه انعدام في الرؤية، مضيفًا أن الحالة الممطرة مستمرة حتى الساعة الثانية من فجر السبت.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة غدًا السبت كالتالي: