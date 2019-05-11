سياسي / البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا في مدينة بغداد



المنامة 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا في مدينة بغداد بالعراق، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين مع جمهورية العراق في محاربتها للإرهاب والتطرف، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، كما أكدت موقف مملكة البحرين الرافض بشدة لشتى صور العنف والتطرف والإرهاب، والداعي لتكاتف كافة الجهود الرامية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وتجفيف منابع تمويلها.

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01:31ت م

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