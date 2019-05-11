السعودية اليوم / مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية يتابع الخطط الميدانية لشهر رمضان



عرعر 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

تابع مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية خالد بن حميد أمس، الخطط التنفيذية الميدانية والتوعوية المعدة لشهر رمضان، والوقوف على الأماكن الحيوية ومتابعة تغطية الأماكن العامة بالتنسيق مع الشرطة والجهات ذات العلاقة.

وأكد بن حميد على أن إدارة التوعية والتوجيه بالفرع تدعم الهيئات والمراكز بالمطبوعات التوعوية، مشددًا على الحضور الميداني وبذل التوجيه والإرشاد والنصح بالحكمة واللين والموعظة الحسنة.

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