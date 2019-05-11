السعودية اليوم / وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج الإمامة في ملبورن الأسترالية



ملبورن 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

قام وفد من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإمامة المصلين في جامع عمر بن الخطاب في مدينة ملبورن الإسترالية ضمن برنامج الإمامة بالخارج في رمضان وسط حضور أعداد كبيرة من المسلمين الأستراليين والجاليات الإسلامية المقيمة في أستراليا، وعدد من المبتعثين السعوديين في ملبورن.

وتضمن البرنامج إقامة عدد من الدروس والدورات للمصلين وبرامج توعوية بإشراف الوزارة، وعبّر المصلّون عن سعادتهم بإيفاد المملكة العربية

يذكر أن برنامج الإمامة يواصل برامجه في 35 دولة حول العالم ضمن مشروع مميز من مشاريع وزارة الشؤون الإسلامية، وبلغ عدد الأئمة المشاركين 70 إمامًا من حفظة كتاب الله الذين يقومون بتنفيذ البرنامج، وإلقاء الدروس والمحاضرات، ويجد البرنامج عناية فائقة من مختلف الشعوب والأقليات المسلمة في العالم، ويحظى بمتابعة وإشراف مباشر من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يحرص على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تلبية حاجات إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

// انتهى //

23:39ت م

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ملبورن 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واسقام وفد من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإمامة المصلين في جامع عمر بن الخطاب في مدينة ملبورن الإسترالية ضمن برنامج الإمامة بالخارج في رمضان وسط حضور أعداد كبيرة من المسلمين الأستراليين والجاليات الإسلامية المقيمة في أستراليا، وعدد من المبتعثين السعوديين في ملبورن.وتضمن البرنامج إقامة عدد من الدروس والدورات للمصلين وبرامج توعوية بإشراف الوزارة، وعبّر المصلّون عن سعادتهم بإيفاد المملكة العربية السعودية أئمة لأداء صلاة التراويح لهذا العام, رافعين شكرهم للمملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية على الجهود المبذولة في خدمة الإسلام والمسلمين في برنامج الإمامة وغيره من البرامج المتنوعة التي ترعاها المملكة.يذكر أن برنامج الإمامة يواصل برامجه في 35 دولة حول العالم ضمن مشروع مميز من مشاريع وزارة الشؤون الإسلامية، وبلغ عدد الأئمة المشاركين 70 إمامًا من حفظة كتاب الله الذين يقومون بتنفيذ البرنامج، وإلقاء الدروس والمحاضرات، ويجد البرنامج عناية فائقة من مختلف الشعوب والأقليات المسلمة في العالم، ويحظى بمتابعة وإشراف مباشر من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يحرص على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تلبية حاجات إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.// انتهى //23:39ت م0137

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