السعودية | وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة في نيويورك يقيمان حفل إفطار للدول الإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة في نيويورك يقيمان حفل إفطار للدول الإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ واس أقام معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، والقنصل العام في نيويورك خالد بن محمد الشريف، مساء أمس مأدبة إفطار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وألقى معالي السفير المعلمي كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الحضور بمناسبة الشهر الفضيل، داعيًا الله بأن يعم الخير والسلام أرجاء العالم أجمع، وخاصة في الدول التي تعاني من ويلات الحروب والنزاعات والحوادث الإرهابية، في فلسطين وميانمار وسيرلانكا وسوريا واليمن وغيرها.

وجدد معاليه تضامنه مع عائلات المسلمين الذين فقدوا أرواحهم بسبب الهجمات الإرهابية في نيوزيلندا.

‎وشارك عدد من المسؤولين ومندوبي وممثلي الدول العربية والإسلامية لدى الأمم المتحدة، وعدد من القناصل العامين في نيويورك وسط أجواء من الأخوة والصداقة والمحبة في مأدبة الافطار.

وتبادل الحضور التهاني بمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل، معربين عن شكرهم وامتنانهم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة في نيويورك على تنظيم هذه الاحتفالية.

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