الان تتابع المملكة تنافس على الجوائز الكبرى في إنتل آيسيف 2019 بـ(20) مشروعا علميا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستعد المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، و”سابك” كشريك استراتيجي، للمشاركة في معرض إنتل آيسيف الدولي للعلوم والهندسة Intel ISEF2019، الذي يقام في مدينة فينكس بولاية أريزونا الأمريكية، خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو الجاري.

وتشارك المملكة في منافسات إنتل آيسيف 2019 بفريق يضم 13 طالبة و7 طلاب، يقدمون (20) مشروعاً علمياً في عدد من المجالات؛ بزيادة مشروعين على العام السابق، ويمثل المملكة إلى جانب الطلاب والطالبات، عدد من منسوبي وزارة التعليم و”موهبة”، وعدد من المحكمين وأعضاء اللجنة العلمية، إضافة إلى أولياء أمور الطالبات.

وتأهل الطلاب والطالبات المشاركون في معرض إنتل آيسيف 2019 بعد فوزهم في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2019) الذي تنظمه وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” سنويا.

وخضع طلاب وطالبات الفريق السعودي المشارك في إنتل آيسيف لمجموعة من الورش التدريبية؛ لتأهيلهم للمشاركة، وتدريبهم على مهارات العرض والإلقاء والتقديم على أيدي أكاديميين متخصصين، وتزويدهم بالأدوات والمهارات العلمية اللازمة؛ للمنافسة على جوائز إنتل آيسيف 2019، وتمثيل المملكة بشكل مشرف.

ويسعى أبناء المملكة إلى تكرار الإنجازات الوطنية، والحفاظ على المراكز المتقدمة التي حققوها في إنتل ىيسيف 2018، حيث سجلوا إنجازا جديدا ورقما قياسيا غير مسبوق بفوزهم بسبع جوائز كبرى وخمس جوائز خاصة.

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وستشارك الطالبة لينا أحمد المساعد في برنامج برود كوم ماسترز الدولي لعام 2019، ضمن 28 طالبا وطالبة يمثلون 25 دولة، في أول مشاركة لطلاب المملكة في البرنامج، بعد ترشيحها خلال التصفية النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2019″، لتميزها في العلوم والهندسة والقيادة.

ويشارك طلاب البرنامج معا في أنشطة البرمجة والهندسة المتخصصة والممتعة، إضافة إلى المشاركة في عدد من أنشطة معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة.

ويعد برنامج برود كوم ماسترز الدولي؛ أحد برامج جمعية العلوم والمجتمع SSP، وجائزة لأفضل الطلاب في المرحلة المتوسطة من المعارض العلمية في جميع أنحاء العالم، ويقوم البرنامج بتشجيع وتكريم إتقان العلوم والهندسة والرياضيات بين المشاركين في الصف الأول والثاني متوسط في الفئة العمرية من 12 إلى 14 سنة.

وبدأت مشاركة المملكة في معرض إنتل آيسيف عام 2007، حيث حقق الموهوبون والموهوبات السعوديون خلال المشاركات السابقة 67 جائزة (43 جائزة كبرى و24 جائزة خاصة)، وقدمت “موهبة” جوائز خاصة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة Intel ISEF خلال السنوات التسع الماضية، بلغ إجماليها 160 ألف دولار، واعتمدت هذا العام 14 جائزة خاصة، يبلغ مجموعها 90 ألف دولار، لمشاريع في مجالات الثورة الصناعية الرابعة في مجالات تعلم الآلة في الكيمياء أو التطبيقات البيئية، وتعلم الآلة في تطبيقات الهندسة الحيوية، وابتكارات الروبوتات، والحلول الذكية في الأمن السيبراني.

وتعد هذه المشاركة هي الثالثة عشرة على التوالي للمملكة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة intel ISEF، الذي يعد أكبر معرض علمي للمنافسة في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية، ويستقطب ما يقارب ١٨٠٠ مشارك من أكثر من ٧٥ دولة حول العالم.