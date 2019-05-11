“التعليم” تتراجع عن التقويم في مواد اللغة العربية وتتجه لتطبيق الاختبارات التحريرية

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي :

تراجعت وزارة التعليم عن قرار تطبيق التقويم المستمر لمواد اللغة العربية في المرحلة المتوسطة، وتتجه لتطبيق اختبارات تحريرية في نهاية كل فصل دراسي.

وعقدت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ممثلة في قسمي اللغة العربية (بنين وبنات) ورشة عمل يومي الثلاثاء والأربعاء (٢ – ٣ /٩ / ١٤٤٠هـ) وذلك بمشاركة عدد من مشرفين و مشرفات القسم ومعلمي ومعلمات اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة للإسهام في إعداد تصور تنفيذي لتقويم مواد اللغة العربية ورفعه لوكيل الوزارة للتخطيط والتطوير قبل يوم الاثنين ٨/٩/١٤٤٠.

يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اختيرت ضمن 5 إدارات تعليمية للإسهام في إعداد تصور تنفيذي لتقويم تعلم مواد اللغة العربية في المرحلة المتوسطة.