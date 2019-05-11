تايمز: دكتاتورية أردوغان في أبهى صورها

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

في حين أن هذه ليست أول محاولة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإخضاع الديمقراطية التركية لإرادته بعد ما يقرب من عقدين من الزمان في السلطة، إلا أنها أكثر شراسة هذه المرة والدكتاتورية تجلت في أبهى صورها، بعدما تم إقرار إعادة انتخابات إسطنبول بعد فوز المعارضة باكتساح، وفقا لصحيفة التايمز الأمريكية.

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ووفقا لتقرير التايمز، دفع أردوغان الاستفتاء في عام 2017 لإعادة كتابة دستور البلاد لإنشاء الرئاسة التنفيذية التي يشغلها حاليًا، ليكون أقل مسؤولية أمام البرلمان التركي. وانتقد النقاد هذه الخطوة، معربًا عن أسفه لتآكل المؤسسات الديمقراطية في تركيا؛ ستسمع الكثير عن حالة الديمقراطية في تركيا من الآن وحتى 23 يونيو.

كانت نتائج انتخابات 31 مارس وثيقة للغاية، ومرشح المعارضة إكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري انتزع النصر، على الرغم من استخدام أردوغان لسيطرته على وسائل الإعلام التركية للحد من تعرض مرشحي المعارضة وجهود متضافرة من جانب حزب العدالة والتنمية لإقناع الناخبين بأن التصويت لأي مرشح من غير حزب العدالة والتنمية كان بمثابة تصويت لأعداء تركيا. في أعقاب الخسارة، اتهم أردوغان وحزبه المتآمرين الأجانب بتعيين الأشخاص الذين عملوا في مراكز الاقتراع لضمان أن حزب العدالة والتنمية قد فقد بلدية اسطنبول.

الأمر لم يسر أوروبا، فقد صرح مفوض الشؤون الخارجية والتوسع في الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك لافت للنظر أنه “يجب إتاحة مبرر هذا القرار البعيد المدى، المتخذ في سياق سياسي للغاية، للتدقيق العام دون تأخير. إن ضمان إجراء عملية انتخابات حرة ونزيهة وشفافة أمر ضروري لأي ديمقراطية، وهو في صميم علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا “. إنهم يدعون الآن إلى مراقبين دوليين للإشراف على العملية الانتخابية في تركيا إنهم لا يثقون في التزام أردوغان بالديمقراطية”.