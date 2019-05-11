استعلام المساعدة المقطوعة رمضان 1440 ومعونة رمضان من خلال sd.mlsd.gov.sa

نتابع من خلال موقع نجوم مصرية أخبار الضمان الاجتماعي المساعدة المقطوعة رمضان 1440 ولتعريف المساعدات المقطوعة هي عبارة عن مساعدات، يتم تقديمها من وزارة العمل والتنمية الـسعـودية، وقد وافق خادم الحرمين اليوم الجمعة، على صرف معونة رمضان 1440 والمقدرة بمبلغ 1.8 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وقد جاءت العديد من التساؤلات اليوم عن قيمة المعونة الرمضانية لأفراد الأسرة، وجاء الرد كما المعتاد 1000 ريال لكل عائل في الأسرة و500 لكل تابع، والجدير بالذكر أن المعونة تمنح للأسر الـفقيرة أو الأسر محدودة الدخل، التي ترى الحكومة أنها بحاجة للمساعدة.

استعلام المساعدة المقطوعة رمضان 1440

استعلام الضمان الاجتماعي يتم من خلال الولوج مباشرة إلى موقع وزارة العمل والتنمية وإدخال البيانات المطلوبة، وعمل تحديث لتلك البيانات باستمرار لضمان الاستمرار في تلقي المساعدة في حال الاستحقاق والجدير بالذكر أن وزارة العمل، قامت منذ أيام بالإعلان عن موعد شهري لإيداع معاش الضمان والثبات على الإيداع شهريا في حسابات مستحقي المقطوعة البنكية، مع توفير رابط مباشر لتسهيل الاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية.

Advertisements

موعد صرف المساعدة المقطوعة شعبان 1440

عند الحديث عنت موعد صرف مستحقات المساعدة المقطوعة لشهر شعبان نجد أن وزارة العمل والتنمية، قد أعلنت أنه ليس هناك موعد محدد لإيداع مستحقات المستفيدين من المقطوعة، ولكن تم التنويه أنه يوجد إمكانية لوضع المستحقات بتاريخ 19 من كل شهر ميلادي كما حدث مع مقطوعة رجب 1440 حيث تم إيداعها 19 مارس 2019 أي أن صرف معاش الضمان سيكن موازي لإيداع مستحقات المساعدات المقطوعة.

وهناك عدد من الخدمات التي تقدمها الوزارة عند صرف المعاشات مع المساعدات من أبرزها مساندة المواطنين محدودي الدخل، من خلال الإعانات المالية في تسديد فاتورتي المياه والكهرباء، وشراء الغذاء وتوفير الاحتياجات الخاصة الأساسية بمساعدة الإنسان على التمتع بحياة كريمة دون عناء الحاجة.

استعلام المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1440



تم الإعلان عن اقتراب مواعيد صرف المستحقات الخاصة ببرنامج المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1440 ويمكن، الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب أو رقم السجل، المدني من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقد أكدت الوزارة في وقت سابق أن لمن يريد التسجيل في برنامج المساعدة المقطوعة، عليه التوجه إلى مكتب الضمان الاجتماعي ويجب معرفة أنه لا يوجد توقيت محدد لصرف مستحقات المقطوعة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

تم صرف المقطوعة لشهر شعبان 1440 بعد تأخرها كثيرا ويتساءل يوميا مستفيدي الضمان الاجتماعي عن موعد نزول المقطوعة للسنوات الماضية، حيث تأخرت هذا الشهر بشكل كبير، ورجح البعض أن صرف المقطوعة سيتم في الغالب خلال الشهر القادم، في حال الرغبة في الحصول على رقم مقطوعتك يمكن الاتصال على رقم 19911 وفي حال الحصول، على رقم المقطوعة يمكن الدخول إلى موقع وزارة العمل ثم الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب.

← إقرأ أيضاً: