شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم جدة يكرم الإعلام التربوي وموظفي الأمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة) (تصوير: فيصل الحارثي وعلي الزهراني)

كرم المدير العام للتعليم بجدة عبدالله الثقفي، أمس (الخميس) منسوبي إدارة الإعلام التربوي ومكتب المدير العام وموظفي أمن الإدارة، نظير جهودهم خلال العام الدراسي ١٤٣٩ - ١٤٤٠ بمبنى الإدارة بحي السلامة. فيما شهدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سعاد آل منصور تكريم منسوبات إدارة الإعلام ومكتب المدير العام بقاعة الاحتفالات بالأقسام النسائية.

وتخللت الحفلة كلمة للمكرمين ألقاها نيابة عنهم خير زربان، قدم خلالها الشكر لمدير تعليم جدة على دعمه وتحفيزه الدائمين لمنسوبي ومنسوبات الإدارة العامة، مؤكدا أن ذلك يسهم في مضاعفة الجهود مستقبلا.

بعد ذلك ألقى الثقفي كلمة أثنى خلالها على جهود منسوبي الإعلام التربوي طوال العام الدراسي وعملهم الدؤوب، ما ساهم في الارتقاء بأداء العمل وتجويده، مثمنا جهود الفريق الإعلامي بتعليم جدة ومواكبته لتطورات الإعلام في الوقت الراهن، وثمن جهود منسوبي ومنسوبات مكتبه وإدارة الأمن بتعليم جدة، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

من جانبه، رفع المشرف العام على مكتب مدير تعليم جدة مدير إدارة الإعلام حمود الصقيران شكره وتقديره للمدير العام على حرصه واهتمامه بتقدير جهود الجميع وتكريمهم كل عام، مؤكداً أن ذلك يعد حافزاً كبيراً لهم لتقديم المزيد من العطاء والبذل لخدمة الإدارة ومنسوبيها ومنسوباتها والمستفيدين من خدماتها.