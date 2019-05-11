شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف: القبض على العابث بمحتويات مسجد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) قبضت شرطة الجوف، على مواطن ظهر في مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي وهو يعبث بمحتويات أحد مساجد حي المعاقلة. قبضت شرطة الجوف، على مواطن ظهر في مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي وهو يعبث بمحتويات أحد مساجد حي المعاقلة. وبحسب المتحدث باسم شرطة المنطقة المقدم يزيد النومس، فأن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتهم، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر، تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه.



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