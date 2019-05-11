شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف اليمني لـ «الحوثي»: تب إلى الله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

وجه وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية رسالة إلى عبدالملك الحوثي بأن يتوب إلى الله مما عمله في الشعب اليمني.

وقال الدكتور عطية: «ألا يكفي يا حوثي ما فعلت طوال 4 أعوام من التهجير والتشريد والتنكيل برجالات اليمن ونسائها وأطفالها، وسفك دماء أبناء اليمن وزرع الفكر الطائفي البغيض، وتدمير كل مقومات البلد الدينية والتنموية».

وتساءل عطيه: «يا حوثي كم مقابر جماعية أقيمت، وأطفال يتمت، ونساء رملت، وأعراض انتهكت، وأموال سرقت وسلبت؟»، مشيرا إلى أنه لا يوجد بيت باليمن إلا وفيه إما شهيد، أو جريح، أو معاق، أو نازح، أو معتقل أو مختطف، أو مطارد، لافتا إلى أن من سلم من هذه النكبات لم يسلم من الغلاء وانعدام المعيشة والفقر والجوع والمجاعة.

وفي نهاية رسالته قال تب إلى الله وارجع، ويكفيك من مص الدماء ما قد سلف والحقوق لا تسقط بالتقادم، لافتا إلى أن أرضا رويت بدماء المظلومين لن يهدأ لها بال حتى تروى بدماء الظالمين.