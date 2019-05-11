شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تنافس على جوائز إنتل آيسيف بـ 20 مشروعا علميا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تستعد المملكة ممثلة بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) ووزارة التعليم، و«سابك» كشريك إستراتيجي، للمشاركة في معرض إنتل آيسيف الدولي للعلوم والهندسة Intel ISEF2019، الذي يقام في مدينة فينكس بولاية أريزونا الأمريكية، خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو الجاري.

وتشارك المملكة في منافسات إنتل آيسيف 2019 بفريق يضم 13 طالبة و7 طلاب، يقدمون (20) مشروعاً علمياً في عدد من المجالات؛ بزيادة مشروعين على العام السابق، ويمثل المملكة إلى جانب الطلاب والطالبات، عدد من منسوبي وزارة التعليم و«موهبة»، وعدد من المحكمين

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وأعضاء اللجنة العلمية، إضافة إلى أولياء أمور الطالبات.

وتأهل الطلاب والطالبات المشاركون في معرض إنتل آيسيف 2019 بعد فوزهم في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2019) الذي تنظمه وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) سنويا.

وخضع طلاب وطالبات الفريق السعودي المشارك في إنتل آيسيف لمجموعة من الورش التدريبية؛ لتأهيلهم للمشاركة، وتدريبهم على مهارات العرض والإلقاء والتقديم على أيدي أكاديميين متخصصين، وتزويدهم بالأدوات والمهارات العلمية اللازمة.