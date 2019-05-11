شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية خميس مشيط: تصريف مياه الأمطار «ببطء» نتيجة تراكم الأتربة بمخطط الموسى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أصدرت بلدية محافظة خميس مشيط بياناً يتعلق بتجمع المياه في مخطط الموسى الواقع شرق المحافظة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة وأدت إلى غرق جزء كبير من المخطط، وتعثر خروج عدداً من السكان من منازلهم. وذكرت أن الموقع يوجد به تصريف قديم إلا أنه يتم ببطء نتيجة تراكم الأتربة مع جريان المياه حيث الموقع من ضمن عدة مواقع تم الشخوص عليها وأخذ احداثياتها ورفعها من قبل المكتب الاستشاري بأمانة المنطقة ضمن العقد الموحد لدراسة تصريف المياه بجميع محافظات المنطقة لعمل الدراسات الهيدرولوجية ومن ثم عمل الدراسات لكل موقع وتقدير الكميات والرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية لتخصيص المبالغ اللازمة. مشيرة إلى أن العمل جاري لدى المكتب. وأكدت البلدية أنه نظرا للحاجة الماسة لبعض المواقع ومن ضمنها الموقع المعني، فقد قامت البلدية بعمل تعميدات مباشرة، وسيتم البدء بالعمل خلال الفترة القريبة القادمة في الموقع المشار إليه.

من جانبهم طالب عدد من سكان المخطط، الجهات المختصة بالتحرك السريع لإنهاء المعاناة نظرا لتكررها والتي شهدها المخطط ذاته العام الماضي عند هطول الأمطار رغم الوعود التي لم تنفذ.