100 شركة تتنافس على المخيمات الاقتصادية لحجاج الداخل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فتحت وزارة الحج والعمرة التنافس بين 100 منشأة في قطاع خدمة حجاج الداخل، شاركت منها 76 مؤسسة وشركة في قرعة تخصيص مخيمات البرنامج الاقتصادي «1» - المخفض سابقا - التي أجريت أمس الأول في مقر الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل، حيث أجريت القرعة بين الشركات والمؤسسات التي تساوت في نقاط التقييم وتعارضت في رغبات التخصيص.

وطرحت الوزارة لقطاع خدمة حجاج الداخل تقديم رغبات تخصيص 55 مخيما هي مخيمات الاقتصادي «1» عبر المسار الالكتروني لحجاج الداخل، واختارت المنشآت من خلاله 10 رغبات للتخصيص في مخيمات الاقتصادي «1»، لترسخ هذه القرعة مبدأ الشفافية الذي يعمل به القطاع بناء على دليل الإجراءات التنظيمية الذي أصدرته الوزارة في شعبان استعدادا لموسم حج 1440، والذي ينص على تنفيذ قرعة بين المنشآت التي تساوت في النقاط وتعارضت في رغبات التخصيص.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن الحقباني أن تخصيص برنامج الاقتصادي «1» انعكاس للطلب العالي الذي يشهده هذا البرنامج كل عام، لافتا إلى أن برنامج الضيافة «البرنامج العام سابقا» لا تشمله القرعة لأن تخصيص مخيماته ثابت منذ عام 1438، وأما برنامج الاقتصادي «2» - الميسر سابقا - فستقام قرعة تخصيصه في الأيام المقبلة.