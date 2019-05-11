وصول 6.3 ملايين معتمر ومغادرة 5.6 ملايين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت وزارة الحج والعمرة 6.884.520 تأشيرة حتى 4 رمضان الحالي، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 6.318.407 معتمرين، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 648.882 معتمرا، منهم 463.999 في مكة المكرمة، بينما يوجد 184.883 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5.669.525 معتمرا، بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته الوزارة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن أدوا مناسك العمرة.

ويهدف المؤشر إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

وصول المعتمرين عبر المنافذ

5,639,309 جوا

593,199 برا

85,899 بحرا

أكثر الجنسيات قدوما:

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الباكستانية 1,395,097

الإندونيسية 907,159

الهندية 606,556

المصرية 449,603

التركية 295,399

الجزائرية 287,179

اليمنية 281,029

الماليزية 264,497

العراقية 244,746

الأردنية 175,327