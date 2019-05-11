وصول 6.3 ملايين معتمر ومغادرة 5.6 ملايين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدرت وزارة الحج والعمرة 6.884.520 تأشيرة حتى 4 رمضان الحالي، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 6.318.407 معتمرين، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 648.882 معتمرا، منهم 463.999 في مكة المكرمة، بينما يوجد 184.883 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5.669.525 معتمرا، بعد أن أدوا العمرة والزيارة.
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته الوزارة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن أدوا مناسك العمرة.
ويهدف المؤشر إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.
وصول المعتمرين عبر المنافذ
5,639,309 جوا
593,199 برا
85,899 بحرا
أكثر الجنسيات قدوما:
الباكستانية 1,395,097
الإندونيسية 907,159
الهندية 606,556
المصرية 449,603
التركية 295,399
الجزائرية 287,179
اليمنية 281,029
الماليزية 264,497
العراقية 244,746
الأردنية 175,327
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