إدارة التطهير بالمسجد النبوي: قضينا على الحشرات والإشكالية متجددة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

تواجه إدارة التطهير والسجاد بالمسجد النبوي إشكالية تجدد ظهور أسراب الحشرات بما فيها صرصار الليل، بعد القضاء عليها ومكافحتها، حيث تتوقف لأيام ثم تعاود الانتشار في الساحات.

وأكد مدير الإدارة مساعد مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالمسجد النبوي خالد الرحيلي لـ «مكة» أن الحشرات تأتي على هيئة أسراب متجددة، فعندما يجري القضاء على سرب يأتي آخر، كما أنها تتوقف لأيام ومن ثم تعاود الانتشار.

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وأضاف أن الحشرات التي جرى القضاء عليها في ساحات المسجد النبوي وفقا للخطة الميكانيكية، كانت بأعداد كبيرة، ولكنها متجددة، وهذه الإشكالية، لذلك تحتاج لخطة عمل طويلة الأمد، مبينا أن هناك خططا بديلة للقضاء على صراصير الليل، وباعتبار أن الحرم مفتوح على مدار الساعة هناك أمور مقيدة فيها، كمنع استخدام المبيدات الحشرية التي قد تضر بسلامة الزوار، إضافة إلى المواد الزيتية المستخدمة لأرضيات الحرم والتي قد تسبب انزلاقات.

وبين أن الإضاءة عامل جذب قوي لصراصير الليل والحشرات، لذلك تعمل إدارته على فتح كافة مظلات الساحات التي تحد من قدوم هذه الحشرات من الجو، مضيفا «الجهة الجنوبية من الساحات لا توجد بها مظلات كاملة، لذلك نجد أن هذه الحشرات موجودة وتتركز بالجزء الجنوبي من الحرم، إضافة إلى سطح المسجد النبوي».

ونوه إلى أن الخطة الميكانيكية مع إدارة التشغيل والصيانة، باستخدام معدات الغسيل، والرش بالمبيدات خارج أوقات الذروة علاوة على تخفيف الإضاءة عن ساحات المسجد النبوي، تخفف من هذه الحشرات.

جهات مشاركة في مكافحة أسراب الحشرات: