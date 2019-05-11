توحيد اتجاه المركبات في شارع العتيبية العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تدرس أمانة العاصمة المقدسة مقترحا لتوحيد اتجاه الحركة المرورية في شارع العتيبية العام، إضافة إلى مقترحات أخرى استخدمت فيها برنامجا يعطي نموذجا لما تصبح عليه الحركة المرورية مع الحلول المقترحة في تطوير شارع العتيبية العام بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.

في المقابل اعتمدت الأمانة مشروع أنسنة ثلاثة شوارع في مواقع متفرقة، وذلك من خلال إيجاد طرق للمشاة بمساحات كافية، إضافة إلى تجميلها بأحواض زراعية وإنارة مزودة بالطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن أنسنة هذه الشوارع ستعمل على إبراز أرصفة المشاة ومسار السيارات حتى لا تختلط المسارات مع بعضها البعض، وأن العمل جار على الرفع المساحي لهذه الشوارع من أجل البدء في تنفيذ أنسنتها بالشكل المطلوب.

وأشارت المعلومات إلى أن هناك مقترحات تعمل عليها الأمانة؛ لتطوير شارع العتيبية العام منها تطوير شارع العتيبية العام من خلال برنامج خاص يستخدم للمرة الأولى على مستوى الأمانات في المملكة، حيث يجري إدخال مقترحات عرض الشارع وعدد من المعطيات الأخرى، مما يعطي نموذجا لما تصبح عليه الحركة المرورية مع الحلول المقترحة، إضافة إلى مقترح آخر لتطوير شارع العتيبية من خلال توحيد الاتجاه، بحيث يكون صعودا أو نزولا باعتبار أن مكة المكرمة مدينة قديمة والحلول المرورية تكلف كثيرا في نزع الملكيات، وهذا المقترح أخف بكثير على أصحاب العقارات بدلا من إزالة بيوتهم بقصد توسعة الشارع.

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مقترحان لتطوير شارع العتيبية

1 توحيد اتجاه الحركة المرورية

2 نموذج للحركة المرورية بعد الحلول المقترحة

أنسنة ثلاثة شوارع: