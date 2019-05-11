2057 أرضا مجانية لمستفيدي "سكني"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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واصل برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث تم خلال أبريل الماضي تسليم 2057 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، وذلك بحسب بيان أصدره البرنامج أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة سيف السويلم أن عمليات تسليم الأراضي مستمرة بشكل شهري في جميع مدن ومناطق المملكة، مبينا أن الوزارة تعمل على تسليم الأراضي المجانية في مختلف المحافظات بمساحة تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 للقطعة الواحدة، مبينا أن برنامج «سكني» أعلن مطلع العام الحالي عن تخصيصه لـ50 ألف قطعة أرض مجانية، ليتجاوز إجمالي عدد الأراضي المخصصة للمواطنين منذ انطلاق البرنامج 207 آلاف قطعة أرض مجانية تشمل جميع المناطق، واستفادت منها مختلف الفئات، وذلك وفقا لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني، حيث تتواصل عمليات التسليم في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأضاف «يعد خيار الحصول على أرض مجانية أحد الخيارات التي يقدمها برنامج «سكني» لمستفيديه، حيث تم تنويع الخيارات بما يلبي رغبات جميع المواطنين المسجلين في برامج الدعم السكني، لافتا إلى أن هذه الخيارات تشمل أيضا الحصول على فيلا جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء في مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو للبناء الذاتي لمن يملكون أراضي، وتحويل التمويل القائم إلى مدعوم للمستفيدين الذين تملكوا خلال فترة انتظارهم.

يذكر أن البوابة الالكترونية لبرنامج «سكني» أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول الكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين، وتوفير المزيد من الخدمات الالكترونية لهم.

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