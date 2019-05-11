70 إماما سعوديا يلقون خطب الجمعة في 35 دولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ألقى موفدو وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشاركون في برنامج الإمامة بالخارج في رمضان والبالغ عددهم 70 إماما، خطب الجمعة أمس في 35 دولة في مختلف قارات العالم، وسط إشادة واسعة واهتمام كبير من الجالية المسلمة المقيمة في تلك الدول الذين أشادوا بالبرنامج، ولسان حالهم يلهج بالدعاء لمملكة العطاء والخير.

وتباينت موضوعات الخطب التي ألقاها الموفدون في التذكير بفضيلة رمضان ومكانة الصيام من الدين الإسلامي، وأنه ثاني أركان الإسلام، وبيان خصائص الصيام، موضحين الأعمال التي يؤديها المسلم في هذا الشهر الفضيل، حيث حضر الخطب جمع غفير من المسلمين.

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وأجمع الأئمة في خطبهم على أهمية استغلال رمضان بقراءة القرآن والتقرب إلى الله بنوافل العبادة والحرص على عمارة أوقاته والإكثار من الجلوس في المساجد والتبكير للفرائض، مع بيان فضل العمرة في رمضان، كما ذكر الأئمة الأدلة التي تدل على فضل رمضان ومكانته بالإسلام والمسلمين.

ودعا الأئمة المسلمين في مختلف دول العالم إلى التمسك بالوحيين والعمل بما فيهما والاجتماع وعدم الفرقة، مؤكدين أن الاجتماع رحمة، والتفرق ذم وفتنة، مستشهدين في ذلك بعدد من الآيات والأحاديث النبوية التي تؤصل هذه القواعد المهمة في الدين.

يشار إلى أن عددا كبيرا من خطب الجمعة نقلت عبر القنوات ووسائل الإعلام الرسمية بالدول المستضيفة، وسط إشادة بمضامينها وما اشتملت عليه من مواعظ ودروس تؤصل ما عليه علماء ودعاة المملكة من علم وبصيرة بما يجمع الكلمة ويوحد الصف الإسلامي وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال وينبذ كل أشكال التطرف والإرهاب.