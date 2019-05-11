أمانة تبوك تستقبل 1000 بلاغ خلال شهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

استقبلت أمانة منطقة تبوك خلال أبريل الماضي 1000 بلاغ موزعة على عدد من مجالات العمل البلدي، وأنهت البلاغات الواردة لها في مجال النظافة العامة بنسبة 100%.

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وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة المهندس إبراهيم الغبان أن البلاغات الواردة محل اهتمام وعناية من جميع المختصين، وفي مقدمتهم أمين المنطقة المهندس فارس الشفق الذي يتابع باستمرار وعبر تقارير دورية استقبال البلاغات ومباشرتها وإغلاقها بجودة عالية.

وأضاف أن الأمانة استقبلت خلال أبريل الماضي 1058 بلاغا موزعة على عدد من مجالات العمل البلدي في الإصحاح البيئي والإنارة والنظافة العامة والطرق وشبكة الخدمات والحدائق والمرافق العامة والمباني والتعديات والأسواق والمحلات التجارية.

وبين الغبان أن الأمانة أنهت جميع البلاغات الواردة لها.