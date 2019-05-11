إيصال وثائق خريجي جامعة نجران إلى منازلهم مجانا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أطلقت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران بالتعاون مع البريد السعودي خدمة «وثيقتك إلى باب بيتك»، التي تتيح للخريجين والخريجات استلام وثائق تخرجهم في منازلهم مجانا من خلال العنوان الوطني.
وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري، إن خدمة توصيل الوثائق تأتي في إطار الخدمات الالكترونية التي تقدمها العمادة للخريجين والخريجات بهدف التسهيل في الإجراءات التي يحتاجونها، مبينا أنه استفاد من الخدمة في اليوم الأول 131 خريجا وخريجة ممن أتموا إجراءات تحديث بياناتهم الشخصية، وتحديث العنوان الوطني عبر البوابة الالكترونية.
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