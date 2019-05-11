800 سلة رمضانية لأيتام الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

قدمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالطائف « كهاتين» معونة غذائية للأيتام بالمحافظة فاقت الـ800 سلة غذائية متنوعة بقيمة مالية تقدر بنحو ربع مليون ريال، وذلك من خلال مقر الجمعية بشارع الستين.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مناحي الغرمول أن الجمعية تحرص على انتقاء أجود أنواع الأصناف التي تقدم للأيتام من خلال برنامج السلة الرمضانية والبرامج الأخرى، مشيرا إلى أن الجمعية حريصة من خلال برامجها أن تهيئ لليتيم حياة كريمة سعيدة تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن جمعية كهاتين بالطائف تكفل 4 آلاف يتيم ويتيمة، وتقدم لهم عددا من البرامج الأساسية التي تكفل لهم الحياة الكريمة.