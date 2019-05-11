محمد بن مسعود - الدمام - اطلع على مجمل الخدمات المقدمة لأقسام شؤون المرضى دشن رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، حملة التبرع بالدم والتثقيف الصحي والتأمين الطبي، بحضور نائب رئيس الحرس الملكي وكبار قادة وضباط رئاسة الحرس الملكي. وتأتي الحملة بتنفيذ من إدارة الخدمات الطبية بالحرس الملكي بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

واستمع الفريق المطيري من مدير إدارة الخدمات الطبية العميد الركن عبدالله بن صالح الميمان، لإيجاز عن الحملة، كما اطلع على مجمل الخدمات الطبية المقدمة لأقسام شؤون المرضى وطب الأسرة والمجتمع والنظام الغذائي وطب الأسنان، إلى جانب الأجنحة الطبية والصحية المشاركة في الحملة. رئيس الحرس الملكي يدشن حملة للتبرع بالدم والتثقيف الصحي والتأمين الطبي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-11 دشن رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، حملة التبرع بالدم والتثقيف الصحي والتأمين الطبي، بحضور نائب رئيس الحرس الملكي وكبار قادة وضباط رئاسة الحرس الملكي. وتأتي الحملة بتنفيذ من إدارة الخدمات الطبية بالحرس الملكي بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية. Advertisements

واستمع الفريق المطيري من مدير إدارة الخدمات الطبية العميد الركن عبدالله بن صالح الميمان، لإيجاز عن الحملة، كما اطلع على مجمل الخدمات الطبية المقدمة لأقسام شؤون المرضى وطب الأسرة والمجتمع والنظام الغذائي وطب الأسنان، إلى جانب الأجنحة الطبية والصحية المشاركة في الحملة. 11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440 12:24 AM اطلع على مجمل الخدمات المقدمة لأقسام شؤون المرضى اطلع على مجمل الخدمات المقدمة لأقسام شؤون المرضى دشن رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، حملة التبرع بالدم والتثقيف الصحي والتأمين الطبي، بحضور نائب رئيس الحرس الملكي وكبار قادة وضباط رئاسة الحرس الملكي. وتأتي الحملة بتنفيذ من إدارة الخدمات الطبية بالحرس الملكي بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

واستمع الفريق المطيري من مدير إدارة الخدمات الطبية العميد الركن عبدالله بن صالح الميمان، لإيجاز عن الحملة، كما اطلع على مجمل الخدمات الطبية المقدمة لأقسام شؤون المرضى وطب الأسرة والمجتمع والنظام الغذائي وطب الأسنان، إلى جانب الأجنحة الطبية والصحية المشاركة في الحملة. ، رئيس الحرس الملكي يدشن حملة للتبرع بالدم والتثقيف الصحي والتأمين الطبي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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