، شاهد.. "التركي" يترنم بالقراءة النجدية في صلاة التراويح بملبورن الأسترالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - من القراءات المهددة بالاندثار والمشهورة بوسط الجزيرة العربية

يؤم موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ معاذ بن سعد التركي، المصلين في صلاة العشاء والتراويح في جامع عمر بن الخطاب في مدينة ملبورن الأسترالية وسط حضور أعداد كبيرة من المسلمين الأستراليين والجاليات الإسلامية المقيمة في أستراليا، وكذلك من المبتعثين السعوديين في ملبورن.

وترنم الشيخ التركي بالقراءة النجدية وهي من القراءات الجميلة المنتشرة بوسط الجزيرة العربية وتعتمد على سرعة القراءة وعدم التكلف، وهي من القراءات المهددة بالاندثار.

وعبّر المصلّون عن سعادتهم بإيفاد المملكة العربية السعودية إماماً لأداء صلاة التراويح لهذا العام, رافعين شكرهم للمملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية على الجهود المبذولة في خدمة الإسلام والمسلمين في برنامج الإمامة وغيره من البرامج المتنوعة التي ترعاها المملكة.

ويواصل موفدو وزارة الشؤون الإسلامية والبالغ عددهم ٧٠ إماماً من حفظة كتاب الله، إمامة المصلين وإلقاء الدروس والمحاضرات في ٣٥ دولة حول العالم في مشروع مميز من مشاريع الوزارة يجد عناية فائقة من مختلف الشعوب والأقليات المسلمة في العالم، بمتابعة وإشراف مباشر من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يحرص على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تلبية حاجات إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.