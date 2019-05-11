، الذيابي لـ"الخليج 365": عفوت عن قاتلي ابنيَّ لوجه الله.. وهذه قصة شفاعة أم أحدهما ،

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روى لـ"الخليج 365" المواطن سعد بن مجهز الذيابي، تفاصيل رفضه تلقي أي مبلغ مالي بعد أن عفا في قضيتين منفصلتين عن قاتلي ابنيه، وقد ظهر في مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً وأثار تفاعلاً كبيراً.
وتفصيلاً، قال المواطن سعد الذيابي لـ"الخليج 365": "عفوت عن قاتلي ابنيّ لوجه الله تعالى ودون أي مقابل رغم عرضها عليّ، فأرجو من الله ما لا أرجوه من الناس".
وحول تفاصيل مقطع الفيديو، قال: "المقطع المتداول كان قبل شهرين في إحدى المناسبات، إذ كان هناك تفاعل من الجميع مع مواقف العفو".
وتابع: "تكمن التفاصيل بقيام وجاهات من الكثير من الشخصيات بالتدخل، وذات يوم جاءت أم أحد المدانين في قتل أحد أبنائي في مضاربة جماعية وصدور القصاص بحقه، وبعد أن طلبت مني التنازل قلت لها ارجعي لمنزلك وستسمعين ما يسرك (لا أرغب أن يجيكم ما جاني) كما كان الرد كذلك على أم قاتل ابني النقيب عند زيارتها لي بمنزلي.
واختتم: "تم التنازل عن قتلة ابنيَّ لوجه الله تعالى ورفضت كافة المبالغ التي عرضت عليّ لأنها لن تعوضني ابنيّ، فالعفو لوجه الله تعالى أفضل وأكثر بركة"، مشيراً إلى أنه طالب حتى بعد العفو عن قاتل ابنه النقيب بارجاع الموظف القاتل لوظيفته.
ولقي الموقف الاجتماعي من قبل الذيابي إشادة وثناء من الجميع مطالبين بالاقتداء بذلك الموقف الجميل وكبح إطلاق حملات التبرع وجمع مبالغ عشرات الملايين من أجل إعتاق المحكوم عليهم بالقصاص في قضايا جنائية، وتمسّك الخصوم بدفع تلك ملايين الطائلة للتنازل والعفو.
الذيابي لـ"الخليج 365": عفوت عن قاتلي ابنيَّ لوجه الله.. وهذه قصة شفاعة أم أحدهمامسلّم الهواملة الخليج 365 2019-05-11
روى لـ"الخليج 365" المواطن سعد بن مجهز الذيابي، تفاصيل رفضه تلقي أي مبلغ مالي بعد أن عفا في قضيتين منفصلتين عن قاتلي ابنيه، وقد ظهر في مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً وأثار تفاعلاً كبيراً.
وتفصيلاً، قال المواطن سعد الذيابي لـ"الخليج 365": "عفوت عن قاتلي ابنيّ لوجه الله تعالى ودون أي مقابل رغم عرضها عليّ، فأرجو من الله ما لا أرجوه من الناس".
وحول تفاصيل مقطع الفيديو، قال: "المقطع المتداول كان قبل شهرين في إحدى المناسبات، إذ كان هناك تفاعل من الجميع مع مواقف العفو".
وتابع: "تكمن التفاصيل بقيام وجاهات من الكثير من الشخصيات بالتدخل، وذات يوم جاءت أم أحد المدانين في قتل أحد أبنائي في مضاربة جماعية وصدور القصاص بحقه، وبعد أن طلبت مني التنازل قلت لها ارجعي لمنزلك وستسمعين ما يسرك (لا أرغب أن يجيكم ما جاني) كما كان الرد كذلك على أم قاتل ابني النقيب عند زيارتها لي بمنزلي.
واختتم: "تم التنازل عن قتلة ابنيَّ لوجه الله تعالى ورفضت كافة المبالغ التي عرضت عليّ لأنها لن تعوضني ابنيّ، فالعفو لوجه الله تعالى أفضل وأكثر بركة"، مشيراً إلى أنه طالب حتى بعد العفو عن قاتل ابنه النقيب بارجاع الموظف القاتل لوظيفته.
ولقي الموقف الاجتماعي من قبل الذيابي إشادة وثناء من الجميع مطالبين بالاقتداء بذلك الموقف الجميل وكبح إطلاق حملات التبرع وجمع مبالغ عشرات الملايين من أجل إعتاق المحكوم عليهم بالقصاص في قضايا جنائية، وتمسّك الخصوم بدفع تلك ملايين الطائلة للتنازل والعفو.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
12:22 AM
طالب بإرجاع القاتل على وظيفته.. وموقفه لقي إشادة كبيرة
روى لـ"الخليج 365" المواطن سعد بن مجهز الذيابي، تفاصيل رفضه تلقي أي مبلغ مالي بعد أن عفا في قضيتين منفصلتين عن قاتلي ابنيه، وقد ظهر في مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً وأثار تفاعلاً كبيراً.
وتفصيلاً، قال المواطن سعد الذيابي لـ"الخليج 365": "عفوت عن قاتلي ابنيّ لوجه الله تعالى ودون أي مقابل رغم عرضها عليّ، فأرجو من الله ما لا أرجوه من الناس".
وحول تفاصيل مقطع الفيديو، قال: "المقطع المتداول كان قبل شهرين في إحدى المناسبات، إذ كان هناك تفاعل من الجميع مع مواقف العفو".
وتابع: "تكمن التفاصيل بقيام وجاهات من الكثير من الشخصيات بالتدخل، وذات يوم جاءت أم أحد المدانين في قتل أحد أبنائي في مضاربة جماعية وصدور القصاص بحقه، وبعد أن طلبت مني التنازل قلت لها ارجعي لمنزلك وستسمعين ما يسرك (لا أرغب أن يجيكم ما جاني) كما كان الرد كذلك على أم قاتل ابني النقيب عند زيارتها لي بمنزلي.
واختتم: "تم التنازل عن قتلة ابنيَّ لوجه الله تعالى ورفضت كافة المبالغ التي عرضت عليّ لأنها لن تعوضني ابنيّ، فالعفو لوجه الله تعالى أفضل وأكثر بركة"، مشيراً إلى أنه طالب حتى بعد العفو عن قاتل ابنه النقيب بارجاع الموظف القاتل لوظيفته.
ولقي الموقف الاجتماعي من قبل الذيابي إشادة وثناء من الجميع مطالبين بالاقتداء بذلك الموقف الجميل وكبح إطلاق حملات التبرع وجمع مبالغ عشرات الملايين من أجل إعتاق المحكوم عليهم بالقصاص في قضايا جنائية، وتمسّك الخصوم بدفع تلك ملايين الطائلة للتنازل والعفو.
، الذيابي لـ"الخليج 365": عفوت عن قاتلي ابنيَّ لوجه الله.. وهذه قصة شفاعة أم أحدهما ،
المصدر : الخليج 365
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