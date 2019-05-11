، "الماجد": توقعات بهطول أمطار غزيرة على الرياض وهذه المحافظات.. غدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - نصح بتوخي الحذر والبقاء بالمنازل أثناء المطر والبُعد عن المشي بالأنفاق

توقَّع المهتم والمتابع لأحوال الطقس صالح الماجد هطول أمطار غزيرة غدًا السبت على مدينة الرياض، وعدد من المحافظات المجاورة.

وتفصيلاً، قال "الماجد" لـ"الخليج 365": يُتوقع بعد مشيئة الله تعالى هطول أمطار غزيرة على مدينة الرياض، وعلى المحافظات غرب مدينة الرياض كـ"المزاحمية والقويعية"، والمدن القريبة منها، ابتداء من مساء يوم غد السبت حتى صبيحة يوم الأحد.

وتابع: تشمل الأمطار المدن القريبة من شمال الرياض، مثل المجمعة وحريملاء. أما المحافظات جنوب الرياض فيُتوقع -بعد مشيئة الله تعالى- هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة عليها كلما اتجهنا جنوبًا. والله أعلم.

ونصح الجميع، خاصة أهل مدينة الرياض، بتوخي الحذر، والبقاء في المنازل أثناء هطول المطر، والبُعد كل البُعد عن المشي في الأنفاق؛ كي لا يحدث لهم مكروه. وقد تتغير الحالة؛ لأننا نعلم أن سُحب الصيف تغييرها يأتي سريعًا.

واختتم: حفظ الله بلادنا من كل شر ومكروه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأمطار أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها الجميع، كما ننصح سالكي طريق الرياض - الطائف بتوخي الحذر أثناء القيادة.