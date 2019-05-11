، "الماجد": توقعات بهطول أمطار غزيرة على الرياض وهذه المحافظات.. غدًا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
توقَّع المهتم والمتابع لأحوال الطقس صالح الماجد هطول أمطار غزيرة غدًا السبت على مدينة الرياض، وعدد من المحافظات المجاورة.
وتفصيلاً، قال "الماجد" لـ"الخليج 365": يُتوقع بعد مشيئة الله تعالى هطول أمطار غزيرة على مدينة الرياض، وعلى المحافظات غرب مدينة الرياض كـ"المزاحمية والقويعية"، والمدن القريبة منها، ابتداء من مساء يوم غد السبت حتى صبيحة يوم الأحد.
وتابع: تشمل الأمطار المدن القريبة من شمال الرياض، مثل المجمعة وحريملاء. أما المحافظات جنوب الرياض فيُتوقع -بعد مشيئة الله تعالى- هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة عليها كلما اتجهنا جنوبًا. والله أعلم.
ونصح الجميع، خاصة أهل مدينة الرياض، بتوخي الحذر، والبقاء في المنازل أثناء هطول المطر، والبُعد كل البُعد عن المشي في الأنفاق؛ كي لا يحدث لهم مكروه. وقد تتغير الحالة؛ لأننا نعلم أن سُحب الصيف تغييرها يأتي سريعًا.
واختتم: حفظ الله بلادنا من كل شر ومكروه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأمطار أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها الجميع، كما ننصح سالكي طريق الرياض - الطائف بتوخي الحذر أثناء القيادة.
"الماجد": توقعات بهطول أمطار غزيرة على الرياض وهذه المحافظات.. غدًامسلّم الهواملة الخليج 365 2019-05-11
توقَّع المهتم والمتابع لأحوال الطقس صالح الماجد هطول أمطار غزيرة غدًا السبت على مدينة الرياض، وعدد من المحافظات المجاورة.
وتفصيلاً، قال "الماجد" لـ"الخليج 365": يُتوقع بعد مشيئة الله تعالى هطول أمطار غزيرة على مدينة الرياض، وعلى المحافظات غرب مدينة الرياض كـ"المزاحمية والقويعية"، والمدن القريبة منها، ابتداء من مساء يوم غد السبت حتى صبيحة يوم الأحد.
وتابع: تشمل الأمطار المدن القريبة من شمال الرياض، مثل المجمعة وحريملاء. أما المحافظات جنوب الرياض فيُتوقع -بعد مشيئة الله تعالى- هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة عليها كلما اتجهنا جنوبًا. والله أعلم.
ونصح الجميع، خاصة أهل مدينة الرياض، بتوخي الحذر، والبقاء في المنازل أثناء هطول المطر، والبُعد كل البُعد عن المشي في الأنفاق؛ كي لا يحدث لهم مكروه. وقد تتغير الحالة؛ لأننا نعلم أن سُحب الصيف تغييرها يأتي سريعًا.
واختتم: حفظ الله بلادنا من كل شر ومكروه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأمطار أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها الجميع، كما ننصح سالكي طريق الرياض - الطائف بتوخي الحذر أثناء القيادة.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
12:15 AM
نصح بتوخي الحذر والبقاء بالمنازل أثناء المطر والبُعد عن المشي بالأنفاق
توقَّع المهتم والمتابع لأحوال الطقس صالح الماجد هطول أمطار غزيرة غدًا السبت على مدينة الرياض، وعدد من المحافظات المجاورة.
وتفصيلاً، قال "الماجد" لـ"الخليج 365": يُتوقع بعد مشيئة الله تعالى هطول أمطار غزيرة على مدينة الرياض، وعلى المحافظات غرب مدينة الرياض كـ"المزاحمية والقويعية"، والمدن القريبة منها، ابتداء من مساء يوم غد السبت حتى صبيحة يوم الأحد.
وتابع: تشمل الأمطار المدن القريبة من شمال الرياض، مثل المجمعة وحريملاء. أما المحافظات جنوب الرياض فيُتوقع -بعد مشيئة الله تعالى- هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة عليها كلما اتجهنا جنوبًا. والله أعلم.
ونصح الجميع، خاصة أهل مدينة الرياض، بتوخي الحذر، والبقاء في المنازل أثناء هطول المطر، والبُعد كل البُعد عن المشي في الأنفاق؛ كي لا يحدث لهم مكروه. وقد تتغير الحالة؛ لأننا نعلم أن سُحب الصيف تغييرها يأتي سريعًا.
واختتم: حفظ الله بلادنا من كل شر ومكروه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأمطار أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها الجميع، كما ننصح سالكي طريق الرياض - الطائف بتوخي الحذر أثناء القيادة.
، "الماجد": توقعات بهطول أمطار غزيرة على الرياض وهذه المحافظات.. غدًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الماجد": توقعات بهطول أمطار غزيرة على الرياض وهذه المحافظات.. غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.