انت الان تتابع تفاصيل خبر حالات التحرش تتزايد بالسعودية.. ومطالبة بـ"تغليظ العقوبات" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 10 مايو 2019 11:58 مساءً - أكد محام سعودي، اليوم الجمعة، تزايد حالات التحرش في المملكة، مطالباً بـ"تغليظ العقوبات" بهذا الشأن، وذلك في ظل سياسة الانفتاح التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال ماجد القحطاني في تصريحات لصحيفة "سبق" المحلية: "لا بد قبل زيادة العقوبات من التفريق بين شرائح المجتمع، فمنهم مثل المراهقين بين 15 و20 عاماً، وأولئك الذين أعمارهم ما بين 25 و35، وهناك كذلك المحصن منهم وغير المحصن".

وأضاف: إنه "لا بد للقضاة من الحكم على المتهم بالتحرش بحسب العمر والفعل، وبحسب هل هناك سوابق وتكرار لهذا المتهم بفعل هذا التحرش".

وأشار المحامي السعودي إلى أن "القضاة يراعون هذه الأمور، وخاصة أصحاب السوابق، فيغلظ القاضي عليه العقوبة من أجل ردعه عن هذا الفعل المحرم شرعاً ونظاماً".

واعتبر أن "القضاء في المملكة مستقل بذاته، وللقاضي الذي ينوب عن ولي الأمر تغليظ العقوبة بحسب حال وفعل المتهم بالتحرش، وتعزيره بالعقوبة الرادعة، ولكي يكون عبرة لغيره".

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واستدرك: "أعتقد أن العقوبات التي وضعت ونص النظام عليها، وهي أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين (..)، مناسبة على المستوى العام".

وأكمل القحطاني: "أما إذا كان المتحرش من الأثرياء وأصحاب السلطة فمن الضرورة أن تكون الغرامة أعلى من ذلك لتصل إلى مليون ريال أو أكثر، فنحن في عصر الحزم والعزم، ولا مجال للمفسدين في الأرض"، على حد قوله.

ويربط مراقبون مهتمون بالشأن الخليجي ارتفاع حالات التحرش في المملكة بخطط "الانفتاح" التي شهدتها السعودية في أعقاب وصول بن سلمان إلى منصب ولي العهد منتصف العام 2017.

وكانت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية قالت مؤخراً، إن السعودية قررت اللجوء إلى صناعة الترفيه لتكون بوابة إلى تحسين الوضع الاقتصادي، لكن مراقبين وضعوا ذلك في زاوية حرف النظر عن سياسات بن سلمان.

ورفعت المملكة الحظر عن دُور السينما، وصارت المقاهي تعج بالموسيقى بعد أن كانت تعتبر من الممنوعات، كما فتحت أبوابها لكثير من شركات صناعة الترفيه العالمية، لكنها تعرضت لانتقادات لاذعة تسببت في محاسبة وإقالة مسؤولين.