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البنتاجون يوافق على نشر جديد لصواريخ باتريوت في الشرق الأوسط لمواجهة إيران
متابعات الخليج 365 - الرياض
وافق البنتاجون على نشر جديد لصواريخ باتريوت في الشرق الأوسط؛ لقلق يتعلق بإيران.
وأفاد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، اليوم الجمعة، بأنه من المهم أن تفهم إيران أن أي هجوم على المصالح الأمريكية سيواجه بالرد المناسب.
وأضاف المسؤول الأمريكي: “نحن متواجدون في الشرق الأوسط لمحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن”، بحسب “سكاي نيوز”.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات وقاذفات “بي 52” إلى الخليج العربي؛ بسبب تهديدات طهران.
وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد: إن قرار إرسال حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” إلى الخليج جاء “لردع التهديد الإيراني في المنطقة”.
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